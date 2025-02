Travolge ciclista e fugge: arrestato pirata della strada

VERONA - Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Verona per aver investito e ferito gravemente un ciclista di 44 anni, cittadino ghanese, lungo la Strada Bresciana. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 5.00, mentre la vittima percorreva la carreggiata in direzione Bussolengo. Dopo il violento impatto, l'automobilista è fuggito senza fermarsi, lasciando il ciclista agonizzante sull’asfalto. Il 44enne è ora ricoverato in terapia intensiva al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento e lotta tra la vita e la morte, come riporta oggi l'Ansa.



Le indagini, coordinate dal PM Maria Beatrice Zanotti, hanno permesso di identificare il veicolo coinvolto. A segnalare la sua presenza sono stati i familiari del fuggitivo, insospettiti dalle tracce di sangue e dai gravi danni alla carrozzeria. Presentatisi ai Carabinieri di San Massimo, hanno riferito che l’auto era in uso al figlio, il quale però risultava irreperibile. Il 38enne è stato rintracciato nel quartiere di Veronetta, dove ha tentato di eludere il controllo. Fermato dagli agenti, ha ammesso le sue responsabilità e, dopo l’interrogatorio, è stato arrestato per lesioni stradali aggravate dalla fuga e omissione di soccorso. Ora si trova nel carcere di Montorio.