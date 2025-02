Travestiti da Squid Game protestano contro vivisezione dei beagle

VERONA - Travestiti dai personaggi della serie televisiva “Squid Game” ieri notte gli attivisti di Centopercentoanimalisti si sono recati davanti ai cancelli della sede di Aptuit in via Fleming a Verona dove hanno affisso uno striscione e acceso dei fumogeni per riportare l’attenzione sul caso della vivisezione dei beagle. Lo striscione riportava uno slogan della serie sudcoreana scritta, ideata e diretta dal regista Hwang Dong-hyuk: “La pioggia sa qual è il momento migliore per cadere”.



A marzo infatti il Tar del Lazio dovrebbe esprimersi sull'autorizzazione a favore di Aptuit a riprendere gli esperimenti sui beagle. Secondo gli animalisti, sarebbero 1600 i cuccioli di beagle a rischio vivisezione. “Una sperimentazione, lo ripetiamo, inutile e dannosa per la vera ricerca, una pratica che condanna gli animali a sofferenze e morte”, dicono gli attivisti. “E’ fondamentale mantenere viva la pressione dell’opinione pubblica contro la vivisezione, soprattutto in vista del corteo di sabato 1 marzo proprio a Verona, che partirà dalla stazione porta nuova alle 14”.