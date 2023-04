Il trattore si ribalta e schiaccia il conducente

TRIESTE - Un uomo di circa 54 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere finito sotto il trattore che stava conducendo e di cui aveva perso il controllo. Lungo una strada sterrata, nella macchia boscosa del territorio del comune di Verzegnis, il mezzo si è ribaltato schiacciando l'uomo. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere e a consegnarlo ai sanitari allertati da una telefonata al Numero unico di emergenza Nue112. L'uomo, in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite riportate, è stato rianimato. Instabile, non trasportabile con l'elicottero di soccorso, è stato condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso, con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.