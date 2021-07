Trattore finisce nel canale ruote all'aria: 28enne agricoltore muore schiacciato

CAORLE (VENEZIA) - Si ribalta sotto il trattore e rimane schiacciato, morendo sul colpo. La tragedia ieri a Caorle, in provincia di Venezia.

L’allarme è scattato poco prima delle 18 di lunedì quando i vigili del fuoco sono accorsi in località Dossetto a Caorle per il rovesciamento di un trattore in un canale d’irrigazione: deceduto l’agricoltore finito sotto il mezzo.



Per cause in corso di accertamento il trattore è scivolato oltre l’argine ed è finito, capovolto, nel canale di irrigazione che corre tra le coltivazioni. La vittima è il 28enne Simone Pacchiega, dipendente di Veneto Agricoltura.

I pompieri di Portogruaro e Mestre con i sommozzatori e l’autogrù, hanno sollevato il mezzo rinvenendo il corpo senza vita del 28enne. Sul posto anche i sanitari del SUEM.