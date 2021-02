Trattore bloccato in un fosso tra le sterpaglie a fuoco

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti nel pomeriggio giovedì a San Quirino, in località San Foca, per un incendio che aveva avvolto la vegetazione secca.



All’arrivo dei pompieri si sono trovati di fronte ad un trattore rimasto bloccato all’interno di un fossato ed era stato interessato dalle sterpaglie a fuoco.



I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.