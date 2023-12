Trattiene uno starnuto e finisce all’ospedale con la trachea perforata

SCOZIA - Un trentenne scozzese ha scoperto le pericolose conseguenze di un gesto che, apparentemente banale come trattenere uno starnuto, ha portato alla perforazione della trachea. Questo incidente ha sollevato l'attenzione su come un gesto così comune possa avere esiti così gravi e inaspettati. Lo starnuto è un riflesso corporeo comune, spesso sottovalutato come un semplice atto di routine. È un meccanismo vitale del corpo umano che mira a liberare le vie aeree da particelle irritanti, comunemente associate ad allergie stagionali o infezioni.



Tuttavia, chiudere bocca e naso nel tentativo di soffocare uno starnuto può innescare una pressione nelle vie aeree che aumenta notevolmente rispetto a uno starnuto normale. Questo gesto, apparentemente innocuo, può causare danni seri, tra cui problemi ai seni nasali, rottura dei capillari oculari, lesioni all’orecchio e, in casi rari ma estremi, la perforazione della trachea. Il primo caso noto di perforazione tracheale causata da uno starnuto coinvolge un trentenne scozzese. Mentre si trovava al volante, ha cercato di trattenere uno starnuto chiudendo bocca e naso. Questo gesto ha provocato forti dolori al collo e un immediato gonfiore, portandolo al pronto soccorso.



I medici hanno diagnosticato un enfisema chirurgico e rilevato un piccolo foro nella trachea attraverso esami radiografici. Nonostante non sia stato necessario un intervento chirurgico, il paziente è rimasto sotto osservazione ospedaliera per due giorni. Il dottor Rasads Nisirovs dell'Università di Dundee ha sottolineato l'importanza della gestione conservativa per i pazienti clinicamente stabili, monitorandoli attentamente per eventuali sviluppi negativi. Questo incidente insolito evidenzia l'importanza di considerare attentamente le conseguenze di gesti comuni come lo starnuto. Mentre la maggior parte delle persone può trattenere uno starnuto senza gravi rischi, è essenziale essere consapevoli dei potenziali pericoli associati a tali azioni. Inoltre, il caso del trentenne scozzese sottolinea l'importanza di una gestione pronta ed efficace in situazioni simili per prevenire danni gravi e inaspettati.