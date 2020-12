Trasporto pubblico, corse e orari ridotti fino al 6 gennaio

TREVISO - Riduzione dei servizi e cambio orari per il trasporto pubblico di Treviso per questi ultimi giorni dell’anno e fino all’Epifania.



Mobilità di Marca informa che, in relazione alle previsioni del Decreto Natale, sono previste le seguenti variazioni ai servizi, determinate in base alle limitazioni alla mobilità imposte ai cittadini e ai giorni di zona rossa e arancione.



Oggi, 30 dicembre, e 4 gennaio i servizi urbani seguiranno l’orario feriale, mentre gli extraurbani l’orario feriale non scolastico. Mentre il 31 dicembre, il 2 gennaio e il 5 gennaio i servizi sia urbani che extraurbani seguiranno l’orario festivo. Il primo gennaio tutte le scorse sono sospese e il 3 e il 6 gennaio circola solo il servizio urbano di Treviso con orario festivo pomeridiano. Le altre corse sono sospese.



Mom avverte i passeggeri che i pannelli elettronici e le App potrebbero non essere aggiornati con l’orario vigente. Sulla linea 8E Treviso-Venezia invece le corse Actv seguono orari previsti dall'azienda veneziana, mentre la linea 101 Treviso-Padova corse Busitalia seguono gli orari previsti dall'azienda. Chiuse il 31 dicembre e sabato 2 gennaio le biglietterie di Treviso, Conegliano, Castelfranco, Vittorio Veneto e Montebelluna. Le aperture degli altri punti vendita convenzionati sono definite dai gestori degli stessi. Restano attivi tutti i canali di acquisto digitale.