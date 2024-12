Trasportavano in auto due etti di eroina, arrestati

VICENZA - I carabinieri di Vicenza hanno arrestato due nigeriani, entrambi trentenni, che trasportavano in auto oltre due etti di eroina. Gli stranieri sono incappati in un posti di blocco dell'Arma che ha fermato una Renault Megane condotta da un connazionale, 41 anni residente a Padova, risultato estraneo ai fatti e quindi non sottoposto a provvedimenti restrittivi. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 20 ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo di 222 grammi. Sono stati altresì sequestrati 440 euro.