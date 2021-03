Trasportavano 13 cuccioli di cane illegalmente, due denunciati

PORTOGRUARO - Tredici cuccioli di cani, razza maltese, di cui alcuni ancora non svezzati, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Venezia nell'ambito di un servizio di controllo del territorio.



I militari della Compagnia di Portogruaro hanno sottoposto a ispezione un'autovettura con targa italiana e un furgone con targa estera provenienti entrambi dalla Romania e in sosta in una stazione di servizio della zona del portogruarese.



Nel bagagliaio della vettura sono state rinvenute due piccole scatole di cartone all'interno delle quali vi erano 13 cuccioli di maltese, trasportati in condizioni non idonee ad assicurarne lo spazio vitale, l'areazione e la pulizia.



Interpellati sul carico, i due conducenti non sono stati in grado di fornire giustificazioni, esibendo passaporti canini completamente in bianco.



E' stato allertato, pertanto, un veterinario del servizio sanitario pubblico che, a seguito di scansione, non ha rilevato alcun chip identificativo sui cuccioli. Sulla scorta delle direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Pordenone, i militari hanno proceduto al sequestro dei cani, che sono stati affidati al canile Sanitario Villa Electra di San Donà di Piave per le opportune cure veterinarie.



I due responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Pordenone per traffico internazionale di animali e maltrattamenti.