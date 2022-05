Trasportava nel furgone 16 clandestini: passeur in manette

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di ieri un cittadino serbo per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Gli agenti del Commissariato di Muggia, a seguito di segnalazione al 112 di un muggesano che aveva notato scendere da un furgone targato sloveno un gruppo di immigrati, hanno rintracciato il mezzo in questione in via Roma a Muggia condotto da un cittadino serbo classe ’77.



I cittadini in questione, risultati essere 16 pakistani, sono stati individuati subito dopo da una pattuglia della Polizia di Frontiera nei pressi del Molo Balota e portati a Fernetti per l’espletamento delle procedure di identificazione.

Grazie alle testimonianze dei migranti e del richiedente gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti che ha visto il conducente caricare i cittadini pakistani in Slovenia e lasciarli sul luogo del rintraccio.



L’uomo è stato quindi tratto in arresto ed associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della locale Procura della Repubblica.