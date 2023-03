Trasportava migranti in furgoni merci, arrestato un passeur

UDINE - Un cittadino iracheno di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri del Ros, in collaborazione con il Comando provinciale di Udine, per il tramite del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, a Graz in Austria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal gip del Tribunale di Udine. E' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: trasportava connazionali e cittadini curdi dalla Slovacchia in Italia attraverso l'Austria. Secondo quanto emerso, durante il viaggio, i migranti venivano sottoposti a condizioni disumane: erano obbligati a rimanere nascosti a lungo, nonostante le alte temperature estive, all'interno del vano di carico di furgoni trasporto merci - in un'occasione addirittura più di 30-, senza finestre e senza ricambio di aria, senza acqua e cibo.