Film di Roberta Biagiarelli



Intervengono la regista Roberta Biagiarelli e il protagonista Gianni Rigoni Stern





Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 (whatsapp/telegram)



Il documentario La Transumanza della pace (2011) ha per protagonisti i paesaggi e i pascoli del Trentino e di Suceska nella Municipalità di Srebrenica in Bosnia Erzegovina, le persone e gli animali che li popolano. Facendo tesoro dell’esperienza maturata negli anni nell’area di Srebrenica, Roberta Biagiarelli ha realizzato un road movie montanaro per raccontare il trasferimento e la consegna di quarantotto manze dalla Val Rendena (Trento) alle famiglie di Suceska, e i successivi sviluppi di questo progetto sul territorio.

Un’azione di solidarietà, esemplare e incisiva, che prende avvio dalla professionalità e dal lavoro sul campo di Gianni Rigoni Stern, nel tentativo di rimediare in modo concreto ai danni lasciati dalla guerra, partecipando al difficile processo di ricostruzione, per dare una prospettiva di futuro a quelle comunità bosniache ancora oggi in grande difficoltà.





è attrice, autrice e documentarista. Nel 2002 fonda l’associazione Babelia & C.-progetti culturali dedicandosi con slancio alla ricerca, produzione e interpretazione di temi sociali, storici e politici. È interprete tra gli altri degli spettacoli A come Srebrenica, Reportage Chernobyl, Resistenti, Il poema dei monti naviganti. Produce i documentari Souvenir Srebrenica, La neve di giugno e La Transumanza della Pace. È esperta di Balcani con una particolare attenzione rivolta al genocidio di Srebrenica. Dal 2018 è ideatrice e curatrice del ciclo di incontri “Balcani d’Europa-lo Specchio di noi” e della rassegna “Vista sull’Europa”.

Gianni Rigoni Stern, ex-funzionario dell’ufficio agricoltura e foreste presso la Comunità Montana della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago, è stato assessore al patrimonio e all’ecologia del Comune di Asiago e componente del comitato scientifico del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. Esperto conoscitore di tutti i pascoli e boschi dell'Altipiano di Asiago, è autore di diverse pubblicazioni in tema di malghe alpine e caseificazione. È il promotore e responsabile del progetto per il recupero sociale, economico, paesaggistico dell’area rurale di Sućeska e contrade limitrofe (la transumanza della pace) in Bosnia-Erzegovina.