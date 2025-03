Trump ordina azione militare contro i ribelli yemeniti e l'Iran: "L'inferno si abbatterà su di voi"

In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver ordinato un'azione militare "decisa e potente" contro i ribelli Houthi nello Yemen. Questi ultimi sono accusati di aver condotto una serie di attacchi contro navi, aerei e droni americani, nonché di altri paesi, attraverso una campagna di pirateria, violenza e terrorismo.



Trump ha lanciato un severo avvertimento agli Houthi, intimando loro di cessare immediatamente gli attacchi, altrimenti "l'inferno si abbatterà su di voi come non avete mai visto prima". Inoltre, ha rivolto un monito all'Iran, chiedendo di smettere immediatamente di sostenere i ribelli, minacciando che altrimenti gli Stati Uniti lo riterranno "pienamente responsabile" e non saranno "gentili" al riguardo.



Recentemente, un attacco aereo è stato segnalato nel distretto di Shuub, a nord della capitale yemenita Sanaa, da parte della televisione Al-Masirah dei ribelli Houthi. Secondo il ministero della Salute yemenita, guidato dagli Houthi, l'attacco ha causato la morte di almeno nove civili.

Trump ha criticato la risposta dell'ex presidente Joe Biden definendola "pateticamente debole", sostenendo che ciò ha permesso agli Houthi di continuare indisturbati le loro azioni. Ha anche evidenziato come le aggressioni abbiano bloccato le spedizioni in una delle vie d'acqua più importanti del mondo, mettendo a rischio il commercio globale e la libertà di navigazione.



Gli Stati Uniti stanno attualmente conducendo attacchi aerei contro le basi degli Houthi per proteggere le risorse navali e aeree americane e ripristinare la libertà di navigazione. Trump ha ribadito che nessuna forza terroristica potrà impedire alle navi commerciali e navali americane di navigare liberamente nelle vie d'acqua del mondo.