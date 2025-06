Tragico tamponamento a catena sull’A23: un morto e un ferito grave

UDINE - Tamponamento a catena oggi, mercoledì 11 giugno 2025, lungo l’autostrada A23, in direzione Nord, all’altezza di Trasaghis, in provincia di Udine. Poco prima delle 12:30, tre mezzi sono rimasti coinvolti in un violento scontro che ha causato la morte di un uomo e il trasporto urgente di una donna in elicottero.



La vittima è Rudolf Zormeier, un cittadino tedesco di 81 anni, alla guida di uno dei veicoli coinvolti. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, l’uomo è deceduto sul posto a causa della gravità dell’impatto. Al suo fianco viaggiava una donna, passeggera del suo pick-up, che è stata elitrasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni, pur inizialmente critiche, non sarebbero gravi.



Il terzo mezzo coinvolto, un furgone, ha riportato danni ma il conducente e il passeggero sono rimasti illesi e non hanno necessitato di cure.



Dalle prime ricostruzioni, sembra che uno dei veicoli non sia riuscito a frenare in tempo, innescando la carambola. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi lungo il tratto autostradale interessato, con le autorità impegnate a garantire la sicurezza e il ripristino della normale circolazione.