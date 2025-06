Tragico scontro sulla Postumia: moto si schianta contro trattore, centauro muore sul colpo

PORTOGRUARO - Un grave incidente stradale ha causato la morte di un motociclista questa mattina, mercoledì 10 giugno, sulla Strada Regionale Postumia in località Pradipozzo, nel comune di Portogruaro.



Intorno alle 7, una motocicletta si è scontrata con un trattore che stava svoltando a sinistra per entrare in una stazione di servizio. Un secondo mezzo agricolo seguiva da vicino il primo. Il centauro, sopraggiunto in senso opposto, ha tentato una frenata d’emergenza per evitare l’impatto, ma non è riuscito a fermarsi in tempo ed è finito sotto al trattore.

L’urto è stato violento e la moto è rimasta completamente schiacciata dal mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il centauro è deceduto sul colpo.



La Strada Regionale è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.