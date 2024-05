Tragico scontro frontale: sei morti e dieci feriti

IDAHO FALLS (STATI UNITI) - Sei persone hanno perso la vita e altre dieci sono rimaste ferite in un devastante incidente frontale tra un pick-up e un van passeggeri avvenuto sabato 18 maggio alle 5:29 del mattino sulla US Highway 20.

La Dinamica dell'Incidente

L'incidente si è verificato quando un pick-up Ram, che viaggiava in direzione est, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un van Chevrolet diretto a ovest. L'impatto è avvenuto nei pressi dell'uscita di Lindsay Boulevard a Idaho Falls.

Le Vittime e i Feriti

La polizia di stato dell’Idaho ha confermato che l'autista del van e cinque dei suoi passeggeri sono deceduti sul posto. Altre nove persone che si trovavano a bordo del van sono state ricoverate in ospedale. L'autista del pick-up è sopravvissuto ed è stato trasportato in un ospedale locale per le cure del caso.

Intervento delle Autorità

Le operazioni di soccorso sono state condotte congiuntamente dalla polizia di stato dell’Idaho, dal dipartimento di polizia di Idaho Falls, dal dipartimento dei trasporti dell’Idaho e dai vigili del fuoco di Idaho Falls. Le autorità stanno continuando le indagini per determinare le cause esatte dell'incidente.