Tragico schianto tra moto a Caorle, due persone perdono la vita

A causa della collisione tra due moto due persone sono morte nel veneziano nel territorio del Comune di Caorle, lo rendono noto i Vigli del fuoco intervenuti sul posto.

I due morti sono i conducenti delle moto con una delle due finita, per l'impatto, in un canale. Sul posto i Vigili del fuoco che ne hanno dato notizia, mentre per i rilievi del caso è intervenutala Polizia locale per quello che le forze dell'ordine hanno definito "uno scontro particolarmente violento".