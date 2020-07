Tragico schianto sulla Romea, un morto

Sulla strada statale 309 'Romea' è provvisoriamente chiuso il tratto al km 101,300 in località Codevigo, in provincia di Padova, a causa di un incidente tra un'auto e una moto, Una persona è morta.



La vittima è un 56enne ferrarese, S.B.: lavorava in un'azienda chimica di Casier.



Il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.