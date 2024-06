Tragico schianto a Selva di Cadore: motociclista perde la vita

SELVA DI CADORE - Un grave incidente si è verificato oggi, 5 giugno, lungo la Provinciale 3 in Val Fiorentina, dove un motociclista ha perso la vita in uno scontro con un camion.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14:00.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e l'arrivo dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore, causando lunghe code. La viabilità è stata ripristinata solo dopo le 17:00.