Tragico schianto in scooter: Giovanni muore a soli 22 anni

Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle 2, due giovani a bordo di uno scooterone si sono schiantati contro un palo della luce a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova. Il bilancio è drammatico: Giovanni Bortoletti, 22 anni, ha perso la vita sul colpo; l’altro giovane, passeggero del mezzo, è stato ricoverato in ospedale a Padova.



L’allarme è scattato grazie a un sistema automatico collegato al cellulare della vittima, che ha inviato una segnalazione alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, indicando il luogo esatto dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Limena per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del tragico impatto.



Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe perso il controllo finendo violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. Per Giovanni Bortoletti non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate sono risultate fatali. Giovanni era uno studente di Ingegneria all’Università di Padova, molto conosciuto e stimato. Era attivo nella parrocchia e nel gruppo scout locale.