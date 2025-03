Tragico schianto frontale: un morto e due feriti

VICENZA - Tragedia sulla strada a Castegnero (Vicenza). Lunedì 10 marzo, alle 17:40, un incidente mortale si è verificato in via Calcare, coinvolgendo due auto. Il bilancio è pesante: un uomo ha perso la vita, mentre due persone sono rimaste ferite, una delle quali in codice rosso.



I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno estratto due uomini rimasti incastrati nell’abitacolo della Fiat Panda. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: il medico del Suem ha dovuto dichiararne il decesso. Il passeggero, in condizioni critiche, è stato trasportato in eliambulanza in ospedale.



Sull’altra vettura, un’Audi A4, uno dei due occupanti è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, mentre l’altro ha riportato solo lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. I vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area.