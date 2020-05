Tragico incidente a Vittorio Veneto, Fiorenzo perde la vita a soli 55 anni

VITTORIO VENETO - Esce di strada nel pomeriggio di venerdì a Vittorio Veneto: morto il 55enne centauro Fiorenzo Remondi.



L'episodio è avvenuto verso le 18 a San Giacomo di Veglia, nell'area della zona industriale in via Cal de Livera. Il motociclista in sella alla sua Ducati è finito per cause da accertare nel fossato, perdendo la vita.



Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118: hanno soccorso il centauro chiamando anche in supporto i colleghi dell'elisoccorso di Treviso. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: gli operatori hanno constatato il decesso del 55enne.



Sul posto ben due pattuglie della Polizia stradale: pare che l'incidente sia stato causato da una fuoriuscita autonoma.