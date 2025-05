Tragico incidente a Trieste: muore a 20 anni il giovane calciatore

TRIESTE - Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Matteo Millo, giovane triestino di appena 20 anni, noto nel mondo sportivo locale per il suo impegno con la prima squadra del Vesna, società di Santa Croce militante in seconda categoria. La tragedia è avvenuta attorno all’una e mezza di notte in strada del Friuli a Trieste.



La dinamica ha visto coinvolta la moto di Matteo e una Fiat Panda con a bordo una coppia. Dopo lo scontro, il giovane è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi gravissimi. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente con ambulanza e automedica, lo hanno trovato in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, Matteo è deceduto pochi minuti dopo.

Nello stesso incidente è rimasto coinvolto un amico di Matteo, che lo seguiva su un’altra moto. Il suo mezzo è stato colpito dalla moto del giovane, ma per lui si sono registrate solo ferite lievi. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara per accertamenti.



Matteo, residente a Gabrovizza nel Comune di Sgonico, era molto apprezzato per la sua dedizione e il suo spirito di squadra. La società sportiva Vesna ha espresso profondo cordoglio, ricordandolo come un ragazzo solare e rispettoso. Anche il Comune di Sgonico si è stretto attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

