Tragico incidente tra macchina e autobus: 36enne perde la vita

Un drammatico scontro tra un autobus di linea e un'auto si è verificato ieri intorno alle 13.30 tra Boara e Corlo, frazioni di Ferrara. La conducente dell'autovettura, una donna di 36 anni, ha perso la vita nell'impatto.



Il bus, che trasportava studenti di ritorno da scuola, si è ribaltato su un fianco ed è finito in un fosso dopo la collisione. Alcuni passeggeri dell’autobus hanno riportato ferite lievi e contusioni e sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di Cona per gli accertamenti e le cure necessarie.



Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza.

Foto dal post del sindaco di Ferrara su Facebook