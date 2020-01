Tragico incidente tra due auto, donna muore sul colpo

VERONA - Una donna di 78 anni è morta in un incidente avvenuto a Verona, in corso Venezia.

Dai primi rilievi della Polizia locale, sembra che la donna al volante della sua Fiat 600 abbia svoltato a sinistra in una via laterale (manovra non consentita), scontrandosi con un'auto che arrivava da San Michele Extra.

L'impatto è stato violentissimo e la donna è morta all'istante, inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con Carabinieri e anche una pattuglia della Guardia di Finanza.