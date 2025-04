Tragico incidente tra camion e furgone: un morto

Sulla SS309 “Romea” è chiuso il tratto in entrambe le direzioni al km 106,000, a Campagna Lupia, nella città metropolitana di Venezia, a causa di un incidente fra un mezzo pesante e un furgone. Una persona è morta. Uscite obbligatorie a Lova per chi proviene da Venezia e Rosara per chi proviene da Codevigo.



Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.