Tragico incidente sull'A28: c'è una vittima

AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Un incidente mortale si è verificato oggi, intorno alle ore 15:00, sull'autostrada A28 (Conegliano - Portogruaro), precisamente nel tratto compreso tra Azzano Decimo e Villotta, in direzione Portogruaro, al chilometro 12, nel territorio di Azzano Decimo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli leggeri e un mezzo pesante. Purtroppo, una persona ha perso la vita.



Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118. Attualmente, nel tratto interessato dall'incidente, i veicoli sono costretti a procedere sulla corsia di sorpasso. Si sta provvedendo all'uscita obbligatoria ad Azzano Decimo per chi proviene da Conegliano.

AGGIORNAMENTO

E’ stato riaperto alle ore 17,00 il tratto autostradale della A28 tra Azzano Decimo e Villotta in direzione Portogruaro, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 11 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un veicolo leggero e un furgone erano fermi nella corsia di emergenza per cause ancora da chiarire. Gli occupanti dei mezzi sono scesi dai rispettivi veicoli, quando una persona è stata travolta da un autoarticolato che sopraggiungeva nella stessa direzione. La persona è deceduta e altre tre sono rimaste ferite. Nel tratto ora la circolazione è ripresa regolarmente.