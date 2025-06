Tragico incidente sulla Romea: due le vittime, quattro i feriti

ROVIGO - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 30 giugno, lungo la Romea nel territorio di Ravenna, causando la morte di due persone molto conosciute nella comunità veneta. Le vittime sono Rino Vendemiati, 60 anni, noto DJ ed ex allenatore del settore giovanile del GSR Taglio di Donada, e la moglie Marina Passarella, 55 anni, entrambi residenti a Contarina, frazione del Comune di Porto Viro (Rovigo).



Secondo la prima ricostruzione della polizia locale di Ravenna, un camion avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con l’auto su cui viaggiava la coppia.



Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri quattro veicoli, tra cui tre automobili e un furgoncino, provocando anche quattro feriti, trasportati immediatamente in ospedale. Tra questi, l’autista del furgone versa in condizioni gravissime.



L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 16 della strada statale 309, tra la rotonda di Casal Borsetti e il ponte di Bellocchio. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la Romea è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra il chilometro 13 e il 21.