Tragico incidente sulla Provinciale 54: muore 40enne, madre ferita

VENEZIA - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Provinciale 54, vicino all’idrovora di Brian di Eraclea, sulla strada per San Donà di Piave. Intorno alle 16:45, un furgone VW Caravelle è sbandato improvvisamente, finendo contro il guardrail.



A bordo del veicolo viaggiava una famiglia: alla guida il padre, mentre tra i passeggeri c’erano il figlio di 40 anni, Massimiliano Burato, e la madre. L’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, causando l’impatto.



Le conseguenze sono state drammatiche: Massimiliano Burato è deceduto poco dopo lo schianto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e dell’elisoccorso. La madre ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata all’ospedale di Portogruaro. Il conducente è rimasto illeso.



La Provinciale 54 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo. I rilievi sono stati effettuati dalle polizie locali di Caorle ed Eraclea per ricostruire la dinamica dell’incidente.