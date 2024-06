Tragico incidente sulla Provinciale: 27enne perde la vita, grave il figlio di 4 anni

UDINE - Un grave incidente stradale si è verificato sabato sera nel centro della Bassa Friulana, lungo la provinciale 80, nei pressi del centro commerciale Acquazzurra. Max Macoratti, 27 anni, residente a San Giorgio di Nogaro, ha perso la vita nello scontro frontale. Il figlioletto di 4 anni, che viaggiava con lui, è rimasto gravemente ferito.

L'incidente è avvenuto quando l'auto su cui viaggiavano Macoratti e il bambino si è scontrata con un veicolo guidato da un 26enne, anch'egli di San Giorgio di Nogaro. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Palmanova e Latisana, l'auto investitrice avrebbe sbandato verso destra, urtando un cordolo prima di finire contro l'auto di Macoratti che sopraggiungeva in senso opposto.

Il bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine dall'elisoccorso regionale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa. Altre tre persone sono rimaste ferite nello scontro.

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell'incidente. I primi accertamenti suggeriscono che la perdita di controllo del veicolo da parte del 26enne possa essere stata determinante nello scontro.