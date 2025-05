Tragico incidente sull’autostrada del Brennero: due morti e due feriti gravi

BOLZANO - Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada del Brennero, intorno alle 6.40, sulla carreggiata nord tra le uscite di Bolzano e Bressanone. Un furgone ha tamponato un tir in un impatto violento che ha causato la morte di due persone e il ferimento gravissimo di altre due.



Sul luogo dello schianto sono intervenuti prontamente la Croce Bianca, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso con medico d’urgenza. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano per le cure necessarie.



L’incidente ha provocato la chiusura prolungata dell’autostrada, con conseguenti forti disagi alla viabilità in direzione nord, creando rallentamenti anche sul traffico transalpino.