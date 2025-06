Tragico incidente sull’A22: due vittime nello scontro tra auto e tir

BOLZANO - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno 2025 lungo la carreggiata nord dell’autostrada A22, tra Bressanone e Vipiteno. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e un tir, causando la morte di due persone e il ferimento di altre due.



Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 15, l’auto ha tamponato il mezzo pesante, provocando un impatto violentissimo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare i primi soccorsi.



L’autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione nord e lo svincolo di Bressanone è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Stradale, che sta indagando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

L’impatto ha causato gravi disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti lungo il tratto autostradale interessato. Le vittime sono due passeggeri dell’auto, mentre altre due persone hanno riportato ferite meno gravi. I soccorritori hanno lavorato con tempestività, ma purtroppo non è stato possibile salvare le due persone decedute. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente e per garantire la sicurezza lungo questa importante arteria di collegamento.