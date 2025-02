Tragico incidente sul lavoro: camionista perde la vita

VERONA - Oggi, 24 febbraio, intorno alle 13:00, un tragico incidente ha colpito il comune di Villa Bartolomea, in provincia di Verona. Un camionista di 35 anni, originario di Merlara (Padova), ha perso la vita mentre tentava di risolvere un guasto al suo tir. L'uomo era sceso dal veicolo e si trovava sotto la cabina sollevata quando questa si è richiusa improvvisamente, causandogli morte istantanea.



I soccorritori, tra cui il 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Legnago, lo Spisal e la Polizia Locale di Villa Bartolomea, sono intervenuti tempestivamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. Le indagini sono in corso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto in via Barcagno, nella frazione di Carpi di Villa Bartolomea.