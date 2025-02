Tragico incidente stradale, muore miss 18enne

La comunità della Florida è in lutto per la tragica scomparsa di Kadance Fredericksen, vincitrice del concorso Miss Okaloosa County Teen USA, deceduta a soli 18 anni in un fatale incidente d'auto. Le cause dello schianto non sono ancora chiare e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire l'accaduto.



Sui profili social della scuola frequentata dalla giovane Miss si leggono messaggi di cordoglio e affetto: "Kadance era un raggio di luce nella nostra comunità, nota per la sua compassione, l'instancabile difesa dei bambini bisognosi e la dedizione caparbia nel voler fare la differenza".



Oltre alla sua carriera nei concorsi di bellezza, Kadance era anche una volontaria attiva nel sociale. La sua passione per l'aiuto agli altri l'aveva portata a fondare Kada's Promis, un'organizzazione benefica che dona orsacchiotti di peluche e coperte ai rifugiati, alle vittime di abusi e ai pazienti negli ospedali.