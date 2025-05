Tragico incidente, muore Carabiniere di 46 anni

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, sulla Nuova Pedemontana in località Ergastolo, nel territorio comunale di Spilamberto, in provincia di Modena. Un uomo di 46 anni, carabiniere fuori servizio residente nel Modenese, ha perso la vita in seguito a un violento scontro stradale.



Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 16.30 quando la Golf condotta dal militare si è scontrata contro un camion per poi finire contro una seconda vettura. L'impatto è stato devastante: per il 46enne non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118.



Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre persone, che avrebbero riportato ferite di lieve entità. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.