Tragico incidente in moto: 18enne perde la vita

Un grave incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 18 anni nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 maggio, lungo la Statale 45, in Valtrebbia, provincia di Piacenza.



Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto si è schiantata violentemente contro un guardrail, e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 i Carabinieri.