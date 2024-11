Tragico incidente in montagna: uomo disperso ritrovato senza vita

UDINE - Pomeriggio di intensa attività per la stazione di soccorso di Forni Avoltri, impegnata in due distinti interventi. Il primo, purtroppo con esito mortale, ha riguardato un uomo di nazionalità slovena, residente ad Arta Terme (Udine). Classe 1950, viveva da solo e mancava da casa da alcuni giorni, fatto che ha allarmato i vicini, portandoli a denunciare la sua scomparsa.

Le ricerche si sono subito attivate, coinvolgendo squadre di soccorritori, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. L'uomo è stato individuato dall'alto, grazie a un elicottero, in un canale sottostante una parete rocciosa situata nei pressi della centrale a biomasse di Arta. Si presume che l'uomo sia scivolato da un sentiero particolarmente impervio. Per il recupero, reso complesso dalla ripidità e fragilità del terreno, è stato necessario l'intervento di un secondo elicottero dotato di verricello. I soccorritori hanno raggiunto e messo in sicurezza il corpo, constatando il decesso e affidandolo successivamente alle pompe funebri.

Nel frattempo, una parte del team di soccorso si è recata a Fusea di Tolmezzo per un secondo incidente. Un uomo, anche lui nato nel 1950 e originario della Carnia, è caduto da una tettoia di sua proprietà, riportando gravi traumi. Presenti sul posto l'equipe di elisoccorso e un'ambulanza per prestare le prime cure. La moglie, testimone dell'incidente, è stata assistita dai soccorritori, visibilmente scossa dall'accaduto.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 16:30.