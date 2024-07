Tragico incidente in laguna: la vittima è il Conte Marco Celio Passi

VENEZIA - Il tragico incidente nautico nella laguna di Venezia è avvenuto poco dopo la mezzanotte di lunedì. Il gozzo biposto del conte Marco Celio Passi, 43enne pro-cancelliere del Gran Priorato di Lombardia e Venezia dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, si è schiantato contro la briccola numero 37 tra rio San Biagio e rio delle Convertite. L'impatto è stato fatale per Passi, mentre la donna che era con lui, J.B., francese di qualche anno più giovane, è sopravvissuta con gravi ferite.

Il natante, ancora con il motore acceso, ha iniziato a girare su se stesso dopo l'urto frontale con la briccola. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il conte non c'è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata immediatamente trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove ha subito un delicato intervento chirurgico per le fratture e i politraumi riportati.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le cause dell'incidente. Non è ancora chiaro se sia stato un guasto meccanico, una distrazione del conducente, o altro. La velocità dell'imbarcazione al momento dell'impatto e la possibile presenza di riflessi ingannevoli sull'acqua sono al centro delle indagini.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che con l'ausilio di autopompe lagunari e sommozzatori hanno messo in sicurezza la barca impazzita. I primi soccorsi, inclusa la rianimazione cardiopolmonare, sono stati prestati senza successo per il conte. La donna, invece, è stata stabilizzata e trasportata in idroambulanza all'ospedale.

L'area è stata illuminata e perquisita dai soccorritori per escludere il coinvolgimento di altre imbarcazioni o persone in acqua. Le autorità stanno ora approfondendo le condizioni psicofisiche dei due occupanti al momento dell'incidente. Al momento, la Procura non ha aperto fascicoli né disposto accertamenti specifici.

La donna, ancora sotto shock, sarà interrogata nuovamente non appena le sue condizioni lo permetteranno. La famiglia di Marco Celio Passi, residente nel palazzo del Canal Grande, attende risposte sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

