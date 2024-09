Tragico incidente d'auto: muore a vent'anni

JESOLO - Un grave incidente si è verificato nella mattinata di sabato 28 settembre a Jesolo, in via Piave Nuovo. Angelo Loprete, un giovane di 20 anni originario di Eraclea, ha perso la vita in seguito a una fuoriuscita autonoma di strada. Il ragazzo, alla guida della sua auto, è precipitato giù dall'argine in un tratto poco visibile.

A dare l'allarme è stato un passante che ha notato una ruota tra gli arbusti. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, il giovane era già fuori dall'abitacolo, ma per lui non c'era più nulla da fare.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che il conducente possa aver perso il controllo del veicolo.