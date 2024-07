Tragico Incidente d'auto, muore a 16 anni

PADOVA – Un grave incidente stradale ha stroncato la vita di una ragazza di 16 anni di Conselve, nella notte tra il 28 e il 29 luglio lungo la Monselice Mare, all'altezza di via Bassa.

Una Fiat Punto, guidata da un ventunenne anch'egli di Conselve, è uscita di strada autonomamente dopo aver sbandato per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco e dei colleghi di Legnaro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, tra cui il personale medico del Suem 118 e i vigili del fuoco, per la giovane Arianna non c'è stato nulla da fare.

Al momento, nessuna ipotesi è esclusa: la velocità eccessiva o una distrazione del conducente potrebbero essere le cause del tragico incidente. Le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità sulla Monselice Mare sono proseguite fino alle 4 del mattino.

Il conducente, risultato negativo all'alcol test e non sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato portato in ospedale per accertamenti clinici volti a valutare il suo stato psicofisico al momento dell'impatto.

AGGIORNAMENTO: L'auto ha divelto la recinzione di una casa, rovesciandosi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 1 sulla strada regionale 104 a Correzzola (Padova). Nella vettura si trovavano tre ragazze e due ragazzi. L'altra persona ferita è stata assistita dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Assistiti sul posto gli altri giovani. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.