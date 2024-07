Tragico incidente a Chioggia: due giovani morti

CHIOGGIA – Questa mattina, 28 luglio, poco dopo le 7, un grave incidente ha causato la morte di due ventenni e ha lasciato un disperso.

La dinamica dell'incidente è ancora incerta. Una BMW è finita nel canale adiacente alla strada, provocando l'intervento della polizia municipale, dei carabinieri, del 118 e di tre squadre dei vigili del fuoco. Dei quattro passeggeri, due sono morti sul colpo, mentre uno è riuscito a salvarsi e ha riferito ai soccorritori che con loro c'era una quarta persona.

Le ricerche in acqua per trovare il disperso sono immediatamente scattate e continuano senza sosta.

AGGIORNAMENTO

Le vittime sono due ragazzi di circa 20 anni. Il ferito, trasferito con l'elicottero in ospedale, è un loro coetaneo. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia non hanno al momento trovato traccia di una quarta persona, che si ipotizza dispersa. Il controllo del tratto di canale in prossimità del luogo dell'incidente ha dato esito negativo. Le perlustrazioni comunque continuano.

Ancora da chiarire la dinamica dello schianto. La Bmw di colore nero su cui viaggiavano i ragazzi è finita fuori strada mentre percorreva la strada 'lungoAdige', intorno alle 7 del mattino, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti gli uomini del Suem 118 e gli agenti della polizia locale di Chioggia.

Si ferma a due vittime ed un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto stamane a Chioggia, dove un'auto è finita in un canale. Dopo ulteriori ricerche, dei vigili del fuoco e della polizia municipale, è stato escluso che a bordo vi fosse un quarto passeggero, che inizialmente si riteneva fosse disperso. L'identità dei due deceduti è in fase di identificazione; la macchina, una Bmw, ha targa della Bulgaria.