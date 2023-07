Tragico incidente: bodybuilder cerca di sollevare un bilanciere con 210 kg e muore

Una vera e propria tragedia è accaduta lo scorso 15 luglio a Bali, Indonesia: Justyn Vicky, influencer, consulente nutrizionale e personal trainer indonesiano di 33 anni molto seguito sui social è morto dopo aver cercato di sollevare un bilanciere da 210 kg durante un allenamento nella palestra locale Paradise Gym.

Il ragazzo stava tenendo l’attrezzo sopra le spalle, faticando a stare in piedi, quando ad un tratto gli è scivolato dalle mani colpendolo alla nuca, spezzandogli il collo e paralizzando diversi nervi. Dopo l’incidente, avvenuto davanti ad altre persone che si stavano allenando, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove nonostante gli sforzi dei chirurghi è deceduto poco dopo a causa della frattura al collo e la compressione di nervi vitali che collegano il cuore e i polmoni.

L’amico Gede Sutarya scrive: “Vicky era una brava persona, educata e socievole. Condivideva sempre le conoscenze sulla palestra. Consigliava anche agli amici della palestra di essere prudenti e di non superare le proprie capacità durante l’allenamento”. Anche la palestra in cui è avvenuto l’incidente ricorda il personal trainer in un post su Instagram, in cui lo definisce come un esperto di fitness motivato e appassionato, pronto ad aiutare gli altri a trasformare la loro vita. Una vicenda davvero drammatica per questo ragazzo che lascia così un seguito social di oltre 30 mila follower provenienti da tutto il mondo.