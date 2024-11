Tragico incidente in autostrada, ecco chi è la vittima

VENEZIA - Si è spenta ieri in un tragico in cidente in autostrada. Michela Mezzetti, 61 anni, residente a Oriago di Mira, lavorava da anni per Ottica Veneta, un’azienda radicata nel territorio dove era diventata una figura di riferimento, responsabile del settore delle spedizioni e delle lenti oftalmiche. Per i colleghi non era solo una collaboratrice preziosa, ma una parte della "famiglia aziendale", come ha ricordato Romeo Iannoccari, il titolare, profondamente colpito dalla sua perdita, come riporta oggi la stampa.

Madre di due figli e sposata, Michela aveva gestito in passato l’azienda di famiglia, una fioreria, prima di dedicarsi con passione al lavoro in Ottica Veneta. Era nota per la sua vitalità e per la capacità di creare legami autentici con chiunque la circondasse.

La tragedia si è consumata ieri mattina, poco prima delle 9, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra l’allacciamento A4/A57 e la diramazione per l’A13 in direzione Milano, nel territorio di Vigonza. Michela si trovava alla guida di un furgone aziendale, una Citroen Berlingo, quando un mezzo pesante ha tamponato il suo veicolo, spingendolo sotto il camion che la precedeva. Accanto a lei viaggiava una collega di 27 anni, rimasta ferita. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per Michela non c'è stato nulla da fare: i vigili del fuoco hanno dovuto liberarla dalle lamiere ormai inutilmente. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Venezia.

