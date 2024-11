Tragico incidente, Alexia muore a 22 anni dopo una settimana di agonia

UDINE - Alexia Vecchiato, 22 anni, ha perso la vita dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte a seguito di un tragico incidente avvenuto a Castions di Strada (Udine). La giovane era al volante della sua auto quando ha perso il controllo, finendo violentemente contro un muro. Ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è rimasta intubata fino a quando i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

Un destino crudele

La tragedia di Alexia segue un destino già segnato da un grave lutto: nel 2019, sua sorella Gaia era morta in circostanze simili, sempre in un incidente stradale a Castions di Strada. La famiglia Vecchiato, già colpita da un dolore straziante, si ritrova ora a dover affrontare un'altra perdita devastante.

Una vita dedicata alla danza

Alexia era conosciuta e amata non solo per la sua personalità solare, ma anche per la sua passione per la danza. Insegnava hip hop alla Station Dance Studio&Fitness di Corgnolo di Porpetto, trasmettendo il suo entusiasmo e il suo talento ai giovani allievi. Aveva frequentato l'istituto Zanon di Udine e coltivava ambizioni nel campo della comunicazione e dei social media.

La comunità di Castions di Strada si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore, ricordando Alexia per la gioia e la dedizione che metteva in tutto ciò che faceva. Un tragico destino, purtroppo, che ha segnato profondamente chi l'ha conosciuta e amata.