Tragico incendio nella palazzina: morti marito e moglie

Tragico incendio in un appartamento di una palazzina dell'Acer ieri sera, intorno alle 19, vicino allo stadio “Romeo Neri” di Rimini. A perdere la vita un uomo di 55 anni, stroncato dalle esalazioni di fumo, e la moglie 42enne, che era stata soccorsa in gravi condizioni.



Ancora da accertare le cause delle fiamme, che si sarebbero sviluppate al pian terreno. Il fumo sarebbe poi salito lungo la tromba delle scale. A seguito del rogo sono state evacuate 43 persone e una dozzina di appartamenti dell'immobile. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.