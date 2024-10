Tragico guasto alla miniera d'oro, una vittima

DENVER (COLORADO, STATI UNITI) - Dodici persone sono state salvate giovedì sera dopo essere rimaste bloccate per circa sei ore sul fondo di una vecchia miniera d'oro in Colorado, quando l'ascensore della miniera turistica ha avuto un guasto, causando la morte di una persona. Lo riporta ACB News.

L'incidente è avvenuto alla Mollie Kathleen Gold Mine, vicino alla città di Cripple Creek. L'ascensore stava scendendo a circa 150 metri di profondità quando si è verificato il problema meccanico, causando una situazione di grave pericolo, ha spiegato lo sceriffo della contea di Teller, Jason Mikesell.

Le 12 persone bloccate si trovavano a circa 300 metri di profondità ma avevano accesso all'acqua e l'atmosfera era considerata sicura. Sono rimaste in contatto con le autorità via radio e, una volta liberate, sono state informate della situazione e hanno ricevuto delle pizze, ha detto Mikesell.

I soccorritori hanno lavorato per riparare l'ascensore e riportare le persone in superficie, pronti a utilizzare delle corde se necessario. L'identità della vittima non è stata rivelata.

Il malfunzionamento è stato segnalato a mezzogiorno e ha coinvolto anche altre 11 persone, salvate nel pomeriggio, di cui quattro con ferite lievi. Un'indagine è in corso per determinare la causa dell'incidente.

La miniera, aperta nel 1800 e chiusa nel 1961, offre ancora tour turistici.