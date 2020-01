Tragico frontale tra auto, Sara muore a 25 anni

VENEZIA - Una 25enne di Mestre, Sara Michieli, è morta in un incidente stradale a Santa Maria di Sala (Venezia).

La giovane guidava una Lancia Y che, per cause ancora da stabilire, lungo via Caltana si è scontrata frontalmente con un'Alfa Romeo.

A causa dell'impatto Sara è morta all'istante. Ferite lievi per il conducente dell'Alfa, 27enne di Mirano e i due passeggeri che viaggiavano con lui.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118.