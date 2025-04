Tragico frontale tra auto: donna perde la vita

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Crespellano, nel comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna. Nello scontro, avvenuto intorno alle 17.30 all’incrocio tra via Risorgimento e via Alicata, ha perso la vita una donna di 70 anni.



Il violento impatto ha coinvolto tre veicoli, due dei quali viaggiavano in direzione Bologna, mentre il terzo procedeva verso Valsamoggia. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un frontale le cui cause sono ancora in fase di accertamento.



Oltre alla vittima, risultano ferite diverse persone, tra cui alcuni bambini e una ragazzina. L’incidente è avvenuto a poca distanza dal confine con il territorio di Zola Predosa.