Tragica scoperta: quattro giovani trovati morti in macchina. Erano partiti per una gita in campeggio

In Galles la speranza si è trasformata in lutto dopo la scoperta della tragica fine di quattro adolescenti dati per dispersi. I giovani, provenienti da Shrewsbury e con età compresa tra i 16 e i 18 anni, erano partiti per una semplice gita in campeggio domenica mattina, ma l’escursione si è conclusa in modo tragico.

La conferenza stampa tenuta martedì 21 novembre dalla polizia ha diffuso la terribile notizia: i corpi dei ragazzi sono stati ritrovati nell'auto con cui erano partiti, trovata fuori strada nei pressi del borgo di Tremadog. Al momento sembra trattarsi di un tragico incidente. Nonostante la mancanza di ipotesi ufficiali sulle cause dell'incidente, la posizione dell'auto parzialmente sommersa dall'acqua suggerisce un collegamento con le avverse condizioni meteorologiche lungo il percorso.