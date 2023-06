La tragica fine dei passeggeri del sottomarino della OceanGate

Terranova, Canada - La maledizione del Titanic ha colpito ancora, portando alla tragica morte dei cinque passeggeri che si erano imbarcati a bordo del sottomarino della compagnia OceanGate per osservare i resti del celebre transatlantico, ormai sepolto nelle profondità dell'oceano. La notizia ufficiale è giunta in una nota dell'armatore giovedì pomeriggio, a quattro giorni dalla scomparsa del sommergibile al largo delle coste di Terranova. Tuttavia, il sospetto che i tre milionari e i due membri dell'equipaggio fossero morti era sorto fin dalle prime ore successive all'interruzione delle comunicazioni: infatti, la Marina degli Stati Uniti aveva registrato l'implosione del Titan tramite un sistema di rilevamento acustico top secret.



Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, un sofisticato sistema di rilevamento acustico segreto della Marina Usa, originariamente progettato per individuare sottomarini nemici, è stato il primo a rilevare l'implosione del Titan, diverse ore dopo l'inizio della sua missione. La US Navy si è prontamente attivata non appena il sommergibile ha perso le comunicazioni. Poco dopo la sua scomparsa, il sistema ha captato un suono sospettato di essere l'implosione avvenuta nei pressi del sito dei detriti scoperto successivamente, comunicando immediatamente le proprie scoperte al comandante in loco.



"La Marina degli Stati Uniti ha analizzato i dati acustici e ha individuato un'anomalia coerente con un'implosione o un'esplosione nelle vicinanze dell'area in cui operava il sommergibile Titan al momento dell'interruzione delle comunicazioni", ha dichiarato un alto dirigente della Marina degli Stati Uniti al Wall Street Journal in una nota. "Nonostante non sia un dato definitivo, queste informazioni sono state immediatamente condivise con il comandante responsabile dell'incidente per assistere nella missione di ricerca e salvataggio in corso", ha aggiunto. La Marina ha richiesto che il sistema specifico utilizzato non sia nominato, citando ragioni di sicurezza nazionale.



Dopo giorni di ricerche disperate, i rottami del sottomarino OceanGate disperso da domenica sono stati rinvenuti proprio accanto al maestoso relitto del Titanic. La stessa compagnia OceanGate e la Guardia Costiera americana hanno annunciato la morte dell'equipaggio giovedì sera, gettando un'ombra di tristezza e sconcerto sulle speranze di un ritrovamento miracoloso.



L'incidente ha riportato alla luce il mito della maledizione del Titanic, una leggenda che affascina il mondo sin dalla tragedia avvenuta nel 1912. Molti credono che il transatlantico porti con sé una sorta di energia oscura che si scatena ogni volta che qualcuno tenta di avvicinarsi troppo ai suoi resti. Il Titan, il sommergibile che si è recentemente unito all'elenco delle vittime, sembra aver confermato questa sinistra credenza.



Nonostante le circostanze tragiche, gli sforzi per scoprire la verità sull'incidente e recuperare i corpi degli sfortunati passeggeri continueranno. Le autorità competenti stanno coordinando una complessa operazione di ricerca e recupero, impegnandosi a svelare gli intricati dettagli di questo enigmatico e devastante evento.